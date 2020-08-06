Евролига запустит франшизу в Лондоне
Евролига приступила к поиску инвесторов для запуска франшизы в Лондоне, сообщает SportsPro.
Евролига собирается привлечь £ 100 млн инвестиций в течение 5 лет для создания команды (по £ 20 млн в год). Сумма предварительных рассчётов основана на среднем бюджете клубов Евролиги за сезон. Команда из Лондона создаётся только для участия в Евролиге и не будет выступать в чемпионате Великобритании. В последний раз клуб из Лондона играл в Евролиге в 2001 году.
Президент Евролиги Жорди Бертомеу неоднократно заявлял, что создание франшизы в Лондоне является одним из приоритетов подведомственной ему организации. Евролига рассматривает Лондон как перспективный крупный рынок, который в перспетикве способен приносить доход.
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