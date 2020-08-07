«Денвер» уступил «Портленду» с разницей в десять очков

На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 125:115.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 45 очков и сделавший четыре подбора. На счету Кармело Энтони — семь очков и пять подборов. У «Наггетс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Майкл Портер, на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов.
Эта победа стала для «Трэйл Блэйзерс» второй подряд. Сейчас «Портленд» занимает девятое место в Западной конференции и четвёртое — в Северо-Западном дивизионе. «Наггетс», в свою очередь, третьи в той же конференции и пятые — в дивизионе.
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