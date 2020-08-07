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«Денвер» уступил «Портленду» с разницей в десять очков

«Денвер» уступил «Портленду» с разницей в десять очков
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Виза Атлетик Центр» в Реюньоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 125:115.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 45 очков и сделавший четыре подбора. На счету Кармело Энтони — семь очков и пять подборов. У «Наггетс» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Майкл Портер, на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов.

Эта победа стала для «Трэйл Блэйзерс» второй подряд. Сейчас «Портленд» занимает девятое место в Западной конференции и четвёртое — в Северо-Западном дивизионе. «Наггетс», в свою очередь, третьи в той же конференции и пятые — в дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
07 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 125
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Портер - 27, Грант - 18, Дозьер - 13, Крэйг - 13, Пламли - 13, Моррис - 11, Bol - 9, Йокич - 8, Бэйтс-Диоп - 3, Бартон, Вонле, Дэниелс, Кук, Маррей, Миллсэп, Харрис, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 45, Трент-мл. - 27, Нуркич - 22, Макколлум - 13, Коллинс - 7, Энтони - 7, Саймонс - 2, Уайтсайд - 2, Адамс, Габриэль, Литтл, Оар, Хезонья
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