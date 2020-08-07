Дэмьен Лиллард покорил уникальный исторический рекорд Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» повторил уникальное достижение Джеймса Хардена, собрав коллекцию из более чем десяти точных трёхочковых и более чем десяти результативных передач.



Таким образом, только два игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации собирали подобную коллекцию.

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Напомним, встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 125:115.



Лиллард по итогам встречи набрал 45 очков, совершил 4 подбора и отдал 12 результативных передач.



Эта победа стала для «Трэйл Блэйзерс» второй подряд. Сейчас «Портленд» занимает девятое место в Западной конференции и четвёртое — в Северо-Западном дивизионе. «Наггетс», в свою очередь, третьи в той же конференции и пятые в дивизионе.