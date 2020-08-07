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Яннис Адетокунбо превзошёл феноменальное достижение Яо Мина

Яннис Адетокунбо превзошёл феноменальное достижение Яо Мина
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (130:116) набрал 33 очка и 12 подборов при идеальной точности двухочковыз 13/13.

Адетокунбо реализовал наибольшее количество двухочковых бросков в матче против франшизы «Майами» за всю историю. Прежним рекордсменом был легендарный центровой «Хьюстон Рокетс» Яо Мин (17 января 2009 года), забросивший в кольцо «Хит» 12 двухочковых при 12 попытках. Кеннет Фарид (14 марта 2016 года) реализовал 11/11, Крис Маллин (1 декабря 1990 года) и Тайсон Чендлер (2 апреля 2008 года) — 10/10.

«Милуоки» обеспечил себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА после победы над «Майами».

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