Леброн Джеймс рассказал о проблеме, которая мешает «Лейкерс» в Орландо

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и главный тренер команды Фрэнк Вогель заявили, что у команды есть некая проблема «за пределами площадки», которая мешает демонстрировать лучшую игру в Орландо, сообщает Game7.
На вопрос о том, планируют ли «Лейкерс» менять состав, если череда поражений продолжится, Вогель заявил, что команда рассматривает этот вариант, однако проблема «гораздо больше, чем состав».
Несмотря на три поражения в пяти матчах после возобновления регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, «Лейкерс» уже гарантировали себе первое место в Западной конференции.
Леброн Джеймс пропустил последний матч регулярного чемпионата НБА с «Хьютон Рокетс» из-за болей в паховой области. Встреча завершилась победой «Хьюстона».
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
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