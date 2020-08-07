Портер повторил выдающееся достижения Пау Газоля 18-летней давности
Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер повторил достижение Пау Газоля в Национальной баскетбольной ассоциации, установленное в 2002 году. Портер стал первым новичком со времён Газоля, набравшим в трёх играх подряд по меньшей мере 25 очков и совершившим 10 подборов.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Портер оформил дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов.
Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 125:115. Эта победа стала для «Трэйл Блэйзерс» второй подряд. Сейчас «Портленд» занимает девятое место в Западной конференции НБА и четвёртое — в Северо-Западном дивизионе. «Наггетс», в свою очередь, третьи в той же конференции и пятые в дивизионе.
- 7 августа 2020
-
09:57
-
08:56
-
08:52
-
08:32
-
08:26
-
08:24
-
07:54
-
07:20
-
07:16
-
06:55
-
05:39
-
05:00
-
04:19
-
02:43
-
01:08
- 6 августа 2020
-
23:04
-
23:02
-
22:40
-
22:37
-
22:03
-
21:44
-
21:36
-
21:06
-
21:06
-
20:34
-
20:14
-
20:11
-
18:45
-
18:42
-
16:18
-
14:55
-
13:55
-
13:50
-
12:08
-
11:20
Партнерский контент