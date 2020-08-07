Портер повторил выдающееся достижения Пау Газоля 18-летней давности

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер повторил достижение Пау Газоля в Национальной баскетбольной ассоциации, установленное в 2002 году. Портер стал первым новичком со времён Газоля, набравшим в трёх играх подряд по меньшей мере 25 очков и совершившим 10 подборов.



В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Портер оформил дабл-дабл — 27 очков и 12 подборов.



Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 125:115. Эта победа стала для «Трэйл Блэйзерс» второй подряд. Сейчас «Портленд» занимает девятое место в Западной конференции НБА и четвёртое — в Северо-Западном дивизионе. «Наггетс», в свою очередь, третьи в той же конференции и пятые в дивизионе.