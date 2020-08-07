Болельщики назвали лучшего напарника, с которым когда-либо играл Леброн Джеймс

Болельщики путём голосования в «Твиттере» выбрали лучшего баскетболиста, с которым когда-либо доводилось выступать лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Всего в голосовании приняло участие более 121 тыс. пользователей. Болельщикам было предложено три варианта ответа: Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг и Дуэйн Уэйд.
В итоге, по мнению болельщиков, лучшим партнёром Леброна стал Энтони Дэвис, набравший 51% голосов. Второе место с 39% досталось Дуэйну Уэйду, оставшиеся 10% выбрали Кайри Ирвинга.
Примечательно, что ранее Леброн Джеймс и Энтони Дэвис реализовали 33% бросков в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (86:105), что является их самым низким общим процентом точности за матч в качестве товарищей по команде.
«Лейкерс» досрочно гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса выиграла конференцию впервые с 2010 года.
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