Гомельский ответил, чья сборная была бы сильнее, не будь развала СССР и Югославии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, какая сборная была бы сильнее, если бы не случилось развала СССР и Югославии.



«О возможных составах сборных СССР и Югославии на сегодняшний день. У меня подготовка этого ответа заняла почти два часа времени. Надо было проверить все составы НБА, Евролиги и Еврокубка. Вот что получилось. Сравниваю по позициям.



Разыгрывающие: Югославия — Дончич, Муса, Мичич, Йович (а есть ещё Теодосич); СССР — только Хвостов и Лекявичюс. Полное преимущество Югославии.



Атакующие защитники: Югославия — Богдан Богданович, Дедович, Гудурич; СССР — Швед, Григонис, Михайлюк. Предпочтительнее СССР.



Лёгкие форварды: Югославия — Боян Богданович, Хезония, Лучич (а есть ещё ветераны Симон и Мицов); СССР — Тимма, Курбанов, Гедрайтис и Карасёв. Здесь ничья.



Мощные форварды: Югославия — Шарич, Саманич, Смайлагич. СССР — Порзингис, Сабонис, Шенгелия (есть ещё Куруц и Бертанс). Полное преимущество СССР.



Центровые: Югославия — Йокич, Нуркич, Вучевич, Зубац (ещё Марьянович и Милутинов). СССР — Валанчюнас, Лень, Гудайтис (Битадзе и Пасечник). Полное преимущество Югославии.



По позициям Югославия в сумме сильнее. Вопрос о тренерах. Югославия — Желько Обрадович, Игор Кокошков, Митрович; СССР — Ясикявичюс, Базаревич», — написал Гомельский в своей конференции.