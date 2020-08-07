Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский ответил, чья сборная была бы сильнее, не будь развала СССР и Югославии

Гомельский ответил, чья сборная была бы сильнее, не будь развала СССР и Югославии
Баскетбол / Сборная России 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, какая сборная была бы сильнее, если бы не случилось развала СССР и Югославии.

«О возможных составах сборных СССР и Югославии на сегодняшний день. У меня подготовка этого ответа заняла почти два часа времени. Надо было проверить все составы НБА, Евролиги и Еврокубка. Вот что получилось. Сравниваю по позициям.

Разыгрывающие: Югославия — Дончич, Муса, Мичич, Йович (а есть ещё Теодосич); СССР — только Хвостов и Лекявичюс. Полное преимущество Югославии.

Атакующие защитники: Югославия — Богдан Богданович, Дедович, Гудурич; СССР — Швед, Григонис, Михайлюк. Предпочтительнее СССР.

Лёгкие форварды: Югославия — Боян Богданович, Хезония, Лучич (а есть ещё ветераны Симон и Мицов); СССР — Тимма, Курбанов, Гедрайтис и Карасёв. Здесь ничья.

Мощные форварды: Югославия — Шарич, Саманич, Смайлагич. СССР — Порзингис, Сабонис, Шенгелия (есть ещё Куруц и Бертанс). Полное преимущество СССР.

Центровые: Югославия — Йокич, Нуркич, Вучевич, Зубац (ещё Марьянович и Милутинов). СССР — Валанчюнас, Лень, Гудайтис (Битадзе и Пасечник). Полное преимущество Югославии.

По позициям Югославия в сумме сильнее. Вопрос о тренерах. Югославия — Желько Обрадович, Игор Кокошков, Митрович; СССР — Ясикявичюс, Базаревич», — написал Гомельский в своей конференции.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020