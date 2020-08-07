«Барселона» прошла медосмотр для подготовки к сезону без украинского игрока

Испанская «Барселона» продолжает подготовку к сезону. Накануне игроки успешно прошли медицинский осмотр, сообщает официальный сайт команды.



Среди прошедших медосмотр были Томас Эртель, Ник Калатес, Роландс Смитс, Леандро Болмаро, Алеиш Фонт и Серхи Мартинес. Украинский игрок каталонского клуба Артём Пустовой не участвовал в медобследовании — он недавно стал отцом и не присутствовал вместе с командой.



При этом 8 августа команду ждёт первая тренировка под руководством Шарунаса Ясикявичюса. Оставшиеся игроки команды пройдут тесты 14 августа.



Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года по лето-2020. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

Фото доступно в твиттере БК «Барселона»