Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» прошла медосмотр для подготовки к сезону без украинского игрока

«Барселона» прошла медосмотр для подготовки к сезону без украинского игрока
Баскетбол / Евролига 0

Испанская «Барселона» продолжает подготовку к сезону. Накануне игроки успешно прошли медицинский осмотр, сообщает официальный сайт команды.

Среди прошедших медосмотр были Томас Эртель, Ник Калатес, Роландс Смитс, Леандро Болмаро, Алеиш Фонт и Серхи Мартинес. Украинский игрок каталонского клуба Артём Пустовой не участвовал в медобследовании — он недавно стал отцом и не присутствовал вместе с командой.

При этом 8 августа команду ждёт первая тренировка под руководством Шарунаса Ясикявичюса. Оставшиеся игроки команды пройдут тесты 14 августа.

Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года по лето-2020. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

Фото доступно в твиттере БК «Барселона»

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020