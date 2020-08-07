Игрок «Црвены Звезды» умер прямо во время тренировки

27-летний бигмэн Майкл Оджо скончался во время тренировки команды, сообщает Eurohoops. Причиной смерти баскетболиста стал сердечный приступ.
По информации источника, у игрока была индивидуальная тренировка и во время бегового упражнения игроку стало плохо. До этого не было никаких признаков того, что у Оджо есть какие-либо проблемы со здоровьем.
Игрока доставили в больницу, однако врачам не удалось его реанимировать.
Оджо начал профессиональную карьеру в Белграде. Он стал обладателем Суперкубка Адриатической лиги в 2018 году и чемпионом Сербии и Адриатической лиги в 2019 году. Нынешним летом Оджо стал свободным агентом.
С Оджо была связана любопытная история — производитель кроссовок Nike потратил более $ 15 тыс. на машину по созданию индивидуальных кроссовок для игрока — ему не походили стандартные кроссовки из-за слишком большого размера ноги. По американской системе он составлял 21.
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