Кампаццо близок к переходу в одну из команд НБА
Один из лидеров мадридского «Реала» и сборной Аргентины по баскетболу, разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо близок к подписанию контракта с одной из команд НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.
Подчёркивается, что «Реал» за досрочное расторжение контракта может потребовать от баскетболиста 6 млн евро, в то время как команды НБА готовы компенсировать лишь $ 725 тыс. При этом сам баскетболист также готов отказаться от причитающейся ему зарплаты в размере $ 1,2 млн.
Отметим, что интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в «Даллас Маверикс» и «Миннесоте Тимбервулвз». В минувшем сезоне Евролиги Факундо собирал коллекцию из 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.
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