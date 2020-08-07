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Кампаццо близок к переходу в одну из команд НБА

Кампаццо близок к переходу в одну из команд НБА
Баскетбол / Евролига 0

Один из лидеров мадридского «Реала» и сборной Аргентины по баскетболу, разыгрывающий защитник Факундо Кампаццо близок к подписанию контракта с одной из команд НБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Подчёркивается, что «Реал» за досрочное расторжение контракта может потребовать от баскетболиста 6 млн евро, в то время как команды НБА готовы компенсировать лишь $ 725 тыс. При этом сам баскетболист также готов отказаться от причитающейся ему зарплаты в размере $ 1,2 млн.

Отметим, что интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в «Даллас Маверикс» и «Миннесоте Тимбервулвз». В минувшем сезоне Евролиги Факундо собирал коллекцию из 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.

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