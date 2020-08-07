Сын экс-тренера сборной России Блатта подписал контракт с клубом Евролиги

Берлинская «Альба» подписала контракт с разыгрывающим защитником сборной Израиля Тамиром Блаттом, сообщает Sportando. Соглашение рассчитано на три года. При этом «Альба» сразу же оформила арендное соглашение с иерусалимским «Хапоэлем», цвета которого молодой баскетболист будет защищать в следующем сезоне.

Минувшие два года Блатт-младший также выступал в составе «Хапоэля». В прошлом сезоне он собирал коллекцию из 9,9 очка, 1,9 подбора и 5,9 передачи.

Тамир Блатт — сын знаменитого тренера Дэвида Блатта, который в прошлом возглавлял сборную России, а также работал в целом ряде клубов Европы и с «Кливленд Кавальерс» в НБА.

В 2019 году Тамира Блатта признавали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов ФИБА.