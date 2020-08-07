Известный украинский данкер умер в 26 лет
Известный игрок БК «Запорожье» Сергей Мясоедов скончался в возрасте 26 лет. Об этом на своей странице в «Инстаграме» написал близкий друг умершего защитник сборной Украины 3х3 Юрий Кондраков.
В мае баскетболист впал в кому после падения с велосипеда. Через несколько часов после инцидента он обратился в одну из больниц города с жалобами на боли в ключице. В лечебном учреждении ему стало хуже и он потерял сознание. Позже у Мясоедова диагностировали черепно-мозговую травму.
Сергей был многократным участником и победителем конкурсов слем-данков высокого уровня, принимал участие в Матче звёзд Суперлиги и других крупных событиях.
На Украине планируют провести конкурс данков в память о Сергее Мясоедове.
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