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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавирусом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба из Москвы. Наставник «армейцев» находится в Греции. Его состояние удовлетворительное, Итудису не требуется госпитализация.

Тесты на коронавирус членов семьи Итудиса дали отрицательный результат. Болезнь специалиста заставит ЦСКА начать первую часть подготовительного сбора без главного тренера.

Напомним, 49-летний Димитрис Итудис работает с ЦСКА с 2014 года. С того момента он пять раз приводил «армейцев» к победе в Единой лиге ВТБ и дважды завоёвывал с командой трофей Евролиги.

Минувший баскетбольный сезон был завершён досрочно. В Единой лиге ВТБ ЦСКА занимал второе место, в Евролиге — четвёртое.

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