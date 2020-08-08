Дабл-даблы Эмбиида и Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Орландо»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 108:101.
В составе победителей два игрока оформили по дабл-даблу. Тобиас Харрис записал в свой актив 23 очка и сделал 15 подборов. На счету Джоэля Эмбиида также 23 очка и 13 подборов. В активе Алека Бёркса 22 очка.
Самым результативным в составе «Орландо» стал Эван Фурнье, на счету которого 22 очка. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.
В другом матче «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 121:92. «Бруклин Нетс» в свою очередь переиграл «Сакраменто Кингз» со счётом 119:106.
НБА - регулярный чемпионат
08 августа 2020, суббота. 01:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 23, Эмбиид - 23, Бёркс - 22, Хорфорд - 21, Милтон - 6, Ричардсон - 5, Коркмаз - 4, Скотт - 2, Тибулл - 2, Pelle, Shayok, Нето, О'Куинн, Робинсон, Симмонс
Орландо Мэджик: Фурнье - 22, Вучевич - 21, Огастин - 16, Эннис - 14, Фульц - 13, Берч - 8, Ивунду - 4, Кларк - 3, Law, Айзек, Бамба, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Росс, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
07 августа 2020, пятница. 23:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 22, Валанчюнас - 19, Морант - 19, Дьенг - 12, Кларк - 12, Аллен - 11, Толливер - 8, Андерсон - 7, Ватанабэ - 4, Мелтон - 4, Гудурич - 3, Porter, Джексон, Джексон, Джонс, Кончар, Уинслоу
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 17, Dort - 16, Базли - 12, Галлинари - 12, Ноэль - 11, Жильжо-Александер - 10, Диалло - 7, Фергюсон - 3, Hervey - 2, Надер - 2, Roberson, Адамс, Бертон, Мускала, Холл, Шрёдер
НБА - регулярный чемпионат
08 августа 2020, суббота. 00:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 22, Харрис - 21, Аллен - 17, Джонсон - 14, Кьоцца - 14, Темпл - 12, Луваву-Кабарро - 10, Куруч - 8, Муса - 1, Андерсон, Кроуфорд, Мартин, Томас, Холл
Сакраменто Кингз: Богданович - 27, Фокс - 21, Хилд - 17, Барнс - 16, Лень - 6, Бьелица - 4, Джайлс - 4, Джозеф - 4, Феррелл - 3, Джеффрис - 2, Brewer - 1, Холмс - 1, Guy, Багли III, Бэйзмор, Джеймс, Паркер
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