Дабл-даблы Эмбиида и Харриса помогли «Филадельфии» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 108:101.

В составе победителей два игрока оформили по дабл-даблу. Тобиас Харрис записал в свой актив 23 очка и сделал 15 подборов. На счету Джоэля Эмбиида также 23 очка и 13 подборов. В активе Алека Бёркса 22 очка.

Самым результативным в составе «Орландо» стал Эван Фурнье, на счету которого 22 очка. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

В другом матче «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 121:92. «Бруклин Нетс» в свою очередь переиграл «Сакраменто Кингз» со счётом 119:106.