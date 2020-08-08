«Майами» потерял очередного ведущего игрока

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» лишился ещё одного игрока, сообщает Айра Уиндерман. Разыгрывающий команды Кендрик Пенн покинул расположение команды по личным причинам. Возвращение игрока ожидается к матчам плей-офф.
34-летний разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич получил растяжение связок голеностопного сустава после неудачного приземления на последней минуте встречи с «Бостон Селтикс» (112:106). Теперь его участие в ближайших играх находится под вопросом.
Ранее команда лишилась Джимми Батлера, так же из-за травмы. Батлер находится на карантине и не тренируется вместе с партнёрами по команде. Батлер в последнем матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс» (125:105) набрал 22 очка, 4 подбора и 7 передач за 30 минут пребывания на площадке.
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