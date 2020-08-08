Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» приняла решение по украинскому игроку Пустовому

«Барселона» приняла решение по украинскому игроку Пустовому
Баскетбол / Евролига 0

Баскетболист сборной Украины и «Барселоны» Артём Пустовой сообщил, что останется в составе каталонского клуба в предстоящем сезоне.

«Остаюсь в „Барселоне“ на следующий сезон. Были варианты в других клубах среднего уровня, но никто жестко переговоры не вел, так как у меня контракт с “Барсой” на следующий сезон и клуб категорически не хочет меня отпускать.

Пришел новый тренер — Шарунас Ясикявичюс, но лично с ним не разговаривал, но разговаривал немного с его ассистентом.

Шарунас смотрел мои игры не за “Барселону”, а за “Обрадойро”, и ему вроде понравилась моя игра. Наверное, у него есть какие-то планы на меня. Надеюсь, ситуация по сравнению с двумя предыдущими сезонами в “Барсе” для меня изменится в лучшую сторону”, — приводит слова Пустового Bascet.com.ua.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020