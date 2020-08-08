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Гомельский: факторов ухода Хайнса из ЦСКА много. Однако неясно, что стало главной причиной

Гомельский: факторов ухода Хайнса из ЦСКА много. Однако неясно, что стало главной причиной
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах перехода Кайла Хайнса из ЦСКА в «Милан».

«Фактор климата, стоимость жизни в Милане ниже московской, уровень доступных услуг в Милане выше, чем в Москве. Факторов много. Однако непонятно, что послужило главной причиной», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.

Гомельский говорил, что причина смены клуба Хайнсом лежит на поверхности.

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