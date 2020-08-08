НБА назвала претендентов на MVP и другие награды сезона

Руководство НБА определилось с финальными претендентами на звание MVP сезона и другие ключевые награды, сообщает официальный сайт лиги.
Так, кандидатами на титул MVP стали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
На звание лучшего новичка года претендуют Джа Морант («Мемфис Гриззлиз), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Кендрик Нанн («Майами Хит»).
За награду лучшему игроку оборонительного плана поборются Яннис Адетокунбо и Энтони Дэвис (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс») и Руди Гобер («Юта Джаз»).
На титул лучшего шестого игрока будут претендовать Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл (оба — «Лос-Анджелес Клипперс») и Деннис Шрёдер («Оклахома-Сити Тандер»).
В номинации самому прогрессирующему игроку сильнейшего выберут между Бемом Адебайо («Майами Хит»), Лукой Дончичем («Даллас Маверикс») и Брендоном Ингрэмом («Нью-Орлеан Пеликанс»). На звание тренера года претендуют Майк Буденхольцер («Милуоки Бакс»), Билли Донован («Оклахома-Сити Тандер») и Ник Нёрс («Торонто Рэпторс»).
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