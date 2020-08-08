НБА назвала претендентов на MVP и другие награды сезона

Руководство НБА определилось с финальными претендентами на звание MVP сезона и другие ключевые награды, сообщает официальный сайт лиги.

Так, кандидатами на титул MVP стали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

На звание лучшего новичка года претендуют Джа Морант («Мемфис Гриззлиз), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Кендрик Нанн («Майами Хит»).

За награду лучшему игроку оборонительного плана поборются Яннис Адетокунбо и Энтони Дэвис (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс») и Руди Гобер («Юта Джаз»).

На титул лучшего шестого игрока будут претендовать Лу Уильямс и Монтрезл Харрелл (оба — «Лос-Анджелес Клипперс») и Деннис Шрёдер («Оклахома-Сити Тандер»).

В номинации самому прогрессирующему игроку сильнейшего выберут между Бемом Адебайо («Майами Хит»), Лукой Дончичем («Даллас Маверикс») и Брендоном Ингрэмом («Нью-Орлеан Пеликанс»). На звание тренера года претендуют Майк Буденхольцер («Милуоки Бакс»), Билли Донован («Оклахома-Сити Тандер») и Ник Нёрс («Торонто Рэпторс»).