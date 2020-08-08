«Клипперс» без Леонарда победили «Портленд» благодаря трёхочковому на последних секундах

В Орландо (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс».

Команда из Орегона удачно начала встречу и после первой половины вела с преимуществом в шесть очков — 75:69. Во второй половине калифорнийцы, игравшие без Кавая Леонарда, сумели прибавить и в итоге вырвали победу со счётом 122:117. Решающим в матче стало трёхочковое попадание атакующего защитника «Клипперс» Родни Макгрудера за 26 секунд до финальной сирены.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым лучшим в составе победителей стал набравший 21 балл Пол Джордж, ещё 19 очков — в активе Лендри Шемета. У «Портленда» 29 очков набрал Си Джей Макколлум, по 22 балла — у Гэри Трента и Дэмьена Лилларда, ещё 21 очко принёс команде форвард Кармело Энтони.