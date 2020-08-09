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30 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от пораждения в матче с «Индианой»

30 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от пораждения в матче с «Индианой»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 116:111.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Ти Джей Уоррен, набравший 39 очков и сделавший пять подборов, второй — Малкольм Брогдон, на его счету 24 очка и пять подборов. Лучшей результативностью у «Лейкерс» отметился Леброн Джеймс — 31 очко и восемь подборов.

«Лейкерс» — победители Западной конференции, «Индиана» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и второе — в Центральном дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
09 августа 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 39, Брогдон - 24, Оладипо - 22, Битадзе - 7, Тёрнер - 7, Холидей - 7, Сэмпсон - 4, Макдермотт - 3, Холидэй - 3, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макконнелл, Митру-Лонг, Сабонис, Самнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кук - 21, Кузма - 11, Horton-Tucker - 10, Ховард - 10, Дэвис - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Карузо - 5, Макги - 5, Дадли - 2, Cacok, Smith, Адетокунбо, Грин, Моррис, Рондо, Уэйтерс
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