30 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от пораждения в матче с «Индианой»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 116:111.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Ти Джей Уоррен, набравший 39 очков и сделавший пять подборов, второй — Малкольм Брогдон, на его счету 24 очка и пять подборов. Лучшей результативностью у «Лейкерс» отметился Леброн Джеймс — 31 очко и восемь подборов.

«Лейкерс» — победители Западной конференции, «Индиана» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и второе — в Центральном дивизионе.