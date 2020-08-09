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Впечатляющий трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Милуоки» в овертайме

Впечатляющий трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Милуоки» в овертайме
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 136:132.

Лучшей результативностью в матче отметился Лука Дончич, который заработал трипл-дабл из 36 очков, 14 подборов и 19 передач. По дабл-даблу оформили Кристапс Порзингис (26 очков и 11 подборов) и Дориан Финни-Смит (26 очков и 11 подборов).

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов, и Брук Лопес, набравший 34 очка. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач.

В другом матче «Финикс Санз» обыграл «Майами Хит» со счётом 119:112.

НБА - регулярный чемпионат
09 августа 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
136 : 132
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Финни-Смит - 27, Порзингис - 26, Клебер - 15, Бёрк - 10, Хардуэй-младший - 8, Джексон - 6, Райт - 6, Карри - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Кидд-Гилкрист, Ли, Марьянович, Пауэлл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лопес - 34, Миддлтон - 21, Бледсо - 15, Хилл - 9, Коннотон - 8, Мэттьюз - 6, Уильямс - 4, Дивинченцо - 1, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Корвер, Лопес, Мейсон, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
09 августа 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 119
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит: Робинсон - 25, Хироу - 25, Адебайо - 18, Краудер - 17, Игуодала - 12, Олиник - 9, Vincent - 4, Джонс - 2, Alexander, Батлер, Горан Драгич, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Финикс Санз: Букер - 35, Картер - 20, Эйтон - 18, Джонсон - 14, Бриджес - 10, Шарич - 10, Рубио - 7, Пэйн - 5, Jerome, Lecque, Бэйнс, Диалло, Камински, Окобо, Убре
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