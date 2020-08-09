Впечатляющий трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Милуоки» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 136:132.

Лучшей результативностью в матче отметился Лука Дончич, который заработал трипл-дабл из 36 очков, 14 подборов и 19 передач. По дабл-даблу оформили Кристапс Порзингис (26 очков и 11 подборов) и Дориан Финни-Смит (26 очков и 11 подборов).

В составе проигравшей команды самыми результативными стали Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов, и Брук Лопес, набравший 34 очка. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 передач.

В другом матче «Финикс Санз» обыграл «Майами Хит» со счётом 119:112.