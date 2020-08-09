Дрэймонд Грин и Чарльз Баркли поспорили, кто является лучшим скорером в истории НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»Дрэймонд Грин и член Зала славы Чарльз Баркли поспорили о том, кто является лучшим скорером в истории лиги, сообщает Clutch Points.

По словам Грина, таковым нужно называть его бывшего напарника по команде Кевина Дюранта.

«Кевин Дюрант — лучший скорер в истории. К нему даже никто не приблизился», — сказал Дрэймонд.

Но Баркли считает, что защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден имеет лучший атакующий потенциал.

«Мне кажется, что если Джеймс Харден, выходя на паркет, скажет, что наберёт 80 очков, он это сделает. Я не согласен с Дрэймондом», — сказал Баркли.

Напомним, что Дрэймонд Грин и Кевин Дюрант, выступая в составе «Уорриорз», конфликтовали. В минувшее межсезонье Кевин подписал контракт с «Бруклин Нетс».