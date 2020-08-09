Кевин Дюрант раскрыл причину перехода в «Голден Стэйт» во время перепалки с фанатом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант вступил в перепалку с болельщиками в «Твиттере». Ранее Дюрант заявил, что «Клипперс» переиграют «Милуоки» в финале плей-офф сезона-2019/2020, из-за чего болельщики «Лекерс» выразили недовольство.
«Своим прогнозом я многих обидел. Чтобы всё было хорошо, беру его назад — «Лейкерс» выиграют один матч", — написал Дюрант.
«Просто уйди уже на пенсию. Ты гнался за титулами, вместо того чтобы их зарабатывать, ты шёл лёгким путём. Твои два чемпионских кольца бесполезны, пока ты не принесёшь титул в Бруклин», — написал болельщик в ответ на слова Дюранта.
«Поздравляю с завершением обучения. Добро пожаловать в реальный мир», — парировал Дюрант.
«Ты же просто присоединился к команде, которая одержала 73 победы», — написал один из фанатов в реплаях.
«Я сделал это, чтобы выбесить таких, как ты», — жёстко ответил Дюрант.
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