Леброн Джеймс попытался объяснить провал «Лейкерс» в Орландо

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал неудачные выступления команды после возобновления сезона НБА.
«Нынешняя ситуация отличается от тех, в которых я оказывался ранее. Сложно сказать, где именно мы окажемся. Мы просто находимся в «пузыре», и сейчас трудно объяснить причины происходящего», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.
Несмотря на четыре поражения в шести матчах после возобновления регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, «Лейкерс» уже гарантировали себе первое место в Западной конференции.
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
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