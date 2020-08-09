Леброн Джеймс попытался объяснить провал «Лейкерс» в Орландо

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал неудачные выступления команды после возобновления сезона НБА.



«Нынешняя ситуация отличается от тех, в которых я оказывался ранее. Сложно сказать, где именно мы окажемся. Мы просто находимся в «пузыре», и сейчас трудно объяснить причины происходящего», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.



Несмотря на четыре поражения в шести матчах после возобновления регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, «Лейкерс» уже гарантировали себе первое место в Западной конференции.



35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.