У члена Зала славы и чемпиона НБА в составе «Бостона» диагностирован рак мозга

У бывшего игрока и тренера НБА Пола Уэстфала диагностирован рак мозга. Об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.



«У члена Зала славы Пола Уэстфала, по словам его давнего друга Майка Люпики, был диагностирован рак мозга. Уэстфал всегда считался одним из великих джентльменов, и он сделал блестящую карьеру в качестве игрока и тренера в НБА», — написал на своей странице в «Твиттере» Эдриан Войнаровски.



Уэстфал является чемпионом НБА 1974 года в составе «Бостона». Он пять раз участвовал в Матче звёзд в качестве игрока и четырежды попадал в символическую сборную по итогам сезона. Как тренер он дважды участвовал в Матче звёзд — в 1993 и 1995 годах. С 2014 по 2016 год он занимал должность ассистента главного тренера в «Бруклине».