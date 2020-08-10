НБА. Результаты игр «Пеликанс» — «Спёрс». «Оклахома» — «Вашингтон» и «Торонто» — «Мемфис»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» встречался с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 122:113.
В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, который записал в свой актив 27 очков. Руди Гэй набрал 19 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Джей Джей Редик, набравший 31 очко. 25 очков на своё счёт записал Зайон Уильямсон.
НБА - регулярный чемпионат
09 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Редик - 31, Уильямсон - 25, Ингрэм - 17, Фэйворс - 10, Холидэй - 7, Хэйс - 6, Болл - 5, Джексон - 5, Александер-Уолкер - 3, Мелли - 2, Мур - 2, Окафор, Торнвелл, Уильямс, Харт, Читэм
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Гэй - 19, Мюррей - 18, Уайт - 16, Белинелли - 14, Джонсон - 9, Ойбанкс - 8, Уокер - 7, Poeltl - 4, Samanic, Weatherspoon, Зеллер, Лайлз, Мету, Миллз, Форбс
В другом матче «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 121:103.
НБА - регулярный чемпионат
09 августа 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
121 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 23, Галлинари - 20, Жильжо-Александер - 18, Мускала - 14, Диалло - 13, Пол - 13, Dort - 9, Надер - 6, Фергюсон - 3, Бертон - 2, Hervey, Roberson, Адамс, Ноэль, Холл, Шрёдер
Вашингтон Уизардс: Робинсон - 19, Бонга - 14, Браун - 12, Вагнер - 12, Хатимура - 11, Смит - 10, Брайант - 9, Грант - 6, Ютофф - 4, Скофилд - 3, Уильямс - 3, Маинми, Мэтьюз, Напьер, Пасечникс
В ещё одном матче игрового дня «Торонто Рэпторс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:99.
НБА - регулярный чемпионат
09 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Пауэлл - 16, Лоури - 15, Ванвлит - 14, Ибака - 12, Марк Газоль - 10, Ануноби - 6, Томас - 6, Дэвис - 2, Буше - 1, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Миллер, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 25, Аллен - 20, Морант - 17, Кларк - 16, Мелтон - 8, Дьенг - 5, Толливер - 5, Андерсон - 3, Porter, Валанчюнас, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джексон, Джонс, Кончар, Уинслоу
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