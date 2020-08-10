НБА. Результаты игр «Пеликанс» — «Спёрс». «Оклахома» — «Вашингтон» и «Торонто» — «Мемфис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» встречался с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 122:113.



В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, который записал в свой актив 27 очков. Руди Гэй набрал 19 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Джей Джей Редик, набравший 31 очко. 25 очков на своё счёт записал Зайон Уильямсон.

В другом матче «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 121:103.

В ещё одном матче игрового дня «Торонто Рэпторс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:99.