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41 очко Риверса принесло «Хьюстону» победу над «Сакраменто»

41 очко Риверса принесло «Хьюстону» победу над «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» (Киссимми, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Хьюстон Рокетс». Победу со счётом 129:112 одержал «Хьюстон».

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Остин Риверс, набравший 41 очко и сделавший 6 подборов. Второй результат — у Джеймса Хардена: 32 очка и 8 подборов. У «Сакраменто» лучшей результативностью отметился разыгрывающий Де'Арон Фокс, на счету которого 26 очков и 2 подбора. Украинский центровой Алексей Лень набрал 4 очка.

«Рокетс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции и первую — в таблице Юго-Западного дивизиона. «Кингз» — 13-е в конференции и четвёртые в Тихоокеанском дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
10 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 129
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Хилд - 16, Богданович - 13, Джеффрис - 13, Паркер - 12, Барнс - 11, Феррелл - 8, Джозеф - 4, Лень - 4, Бьелица - 3, Джайлс - 2, Brewer, Guy, Багли III, Бэйзмор, Джеймс, Холмс
Хьюстон Рокетс: Риверс - 41, Харден - 32, Маклемор - 20, Грин - 12, Ковингтон - 12, Frazier - 5, Кабокло - 2, Мба а Муте - 2, Хаус - 2, Такер - 1, Гордон, Клемонс, Кэрролл, Уэстбрук, Чендлер
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