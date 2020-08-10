41 очко Риверса принесло «Хьюстону» победу над «Сакраменто»
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» (Киссимми, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Хьюстон Рокетс». Победу со счётом 129:112 одержал «Хьюстон».
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Остин Риверс, набравший 41 очко и сделавший 6 подборов. Второй результат — у Джеймса Хардена: 32 очка и 8 подборов. У «Сакраменто» лучшей результативностью отметился разыгрывающий Де'Арон Фокс, на счету которого 26 очков и 2 подбора. Украинский центровой Алексей Лень набрал 4 очка.
«Рокетс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции и первую — в таблице Юго-Западного дивизиона. «Кингз» — 13-е в конференции и четвёртые в Тихоокеанском дивизионе.
НБА - регулярный чемпионат
10 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 129
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Хилд - 16, Богданович - 13, Джеффрис - 13, Паркер - 12, Барнс - 11, Феррелл - 8, Джозеф - 4, Лень - 4, Бьелица - 3, Джайлс - 2, Brewer, Guy, Багли III, Бэйзмор, Джеймс, Холмс
Хьюстон Рокетс: Риверс - 41, Харден - 32, Маклемор - 20, Грин - 12, Ковингтон - 12, Frazier - 5, Кабокло - 2, Мба а Муте - 2, Хаус - 2, Такер - 1, Гордон, Клемонс, Кэрролл, Уэстбрук, Чендлер
- 10 августа 2020
-
06:53
-
06:01
-
04:24
-
03:16
-
00:42
- 9 августа 2020
-
23:50
-
22:56
-
21:57
-
21:53
-
20:42
-
20:04
-
19:03
-
18:54
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
13:54
-
12:58
-
11:58
-
10:55
-
09:40
-
07:56
-
07:49
-
07:44
-
07:37
-
06:48
-
03:52
-
02:08
- 8 августа 2020
-
23:58
-
22:38
-
21:48
-
20:22
-
19:32
-
19:21
-
18:00
Партнерский контент