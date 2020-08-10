41 очко Риверса принесло «Хьюстону» победу над «Сакраменто»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» (Киссимми, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Хьюстон Рокетс». Победу со счётом 129:112 одержал «Хьюстон».

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Остин Риверс, набравший 41 очко и сделавший 6 подборов. Второй результат — у Джеймса Хардена: 32 очка и 8 подборов. У «Сакраменто» лучшей результативностью отметился разыгрывающий Де'Арон Фокс, на счету которого 26 очков и 2 подбора. Украинский центровой Алексей Лень набрал 4 очка.

«Рокетс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции и первую — в таблице Юго-Западного дивизиона. «Кингз» — 13-е в конференции и четвёртые в Тихоокеанском дивизионе.