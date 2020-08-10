«Бруклин» обыграл «Клипперс», несмотря на 39 очков Леонарда

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Ворлд оф Спортс Арена» (Реюньон, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Победу со счётом 129:120 одержал «Бруклин».
Лучшей результативностью в составе команды из Нью-Йорка отметился лёгкий форвард Карис ЛеВерт, набравший 27 очков, сделавший четыре подбора и отдавший 13 результативных передач. Второй результат — у защитника Джо Харриса: 25 очков и два подбора. Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, в активе которого 39 очков и два подбора.
Эта победа стала для «Бруклина» второй подряд. «Нетс» после этого матча занимают седьмое место в Восточной конференции и четвёртое — в Атлантическом дивизионе. «Клипперс» — вторые в Западной конференции и также вторые в Тихоокеанском дивизионе.
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