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«Бруклин» обыграл «Клипперс», несмотря на 39 очков Леонарда

«Бруклин» обыграл «Клипперс», несмотря на 39 очков Леонарда
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Ворлд оф Спортс Арена» (Реюньон, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин Нетс». Победу со счётом 129:120 одержал «Бруклин».

Лучшей результативностью в составе команды из Нью-Йорка отметился лёгкий форвард Карис ЛеВерт, набравший 27 очков, сделавший четыре подбора и отдавший 13 результативных передач. Второй результат — у защитника Джо Харриса: 25 очков и два подбора. Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, в активе которого 39 очков и два подбора.

Эта победа стала для «Бруклина» второй подряд. «Нетс» после этого матча занимают седьмое место в Восточной конференции и четвёртое — в Атлантическом дивизионе. «Клипперс» — вторые в Западной конференции и также вторые в Тихоокеанском дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
10 августа 2020, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Л. Уильямс - 18, Моррис - 15, Мэнн - 14, Грин - 8, Зубац - 8, Паттерсон - 8, Джексон - 5, Макгрудер - 4, Шамет - 1, Coffey, Беверли, Джордж, Ноа, Харрелл
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 27, Харрис - 25, Джонсон - 21, Темпл - 19, Аллен - 16, Кьоцца - 8, Куруч - 7, Андерсон - 3, Луваву-Кабарро - 3, Кроуфорд, Мартин, Муса, Томас, Холл
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