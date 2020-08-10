Риверс повторил впечатляющее достижение Хардена и установил рекорд карьеры
Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто Кингз» (129:112) набрал 41 очко.
Риверс установил карьерный рекорд результативности, а также присоединился к Джеймсу Хардену как второй игрок франшизы «Рокетс» с 2012 года, набравший 40 или более очков при точности с игры 70% или более. Кроме того, Риверс стал первым игроком «Хьюстона» после Слипи Флойда в 1991 году, который записал на свой счёт 40 или более очков при выходе со скамейки.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
«Хьюстон» занимает четвёртое место в Западной конференции НБА. Команда Майка Д'Антони досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
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