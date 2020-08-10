Лиллард повторил выдающееся достижение Леброна, Джордана и Брайанта

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (124:121) набрал 51 очко (16/28 с игры) и 7 передач.



Лиллард провел 10-ю игру в карьере с результативностью 50 и более очков. Ранее подобное достижение покоряли легендарные баскетболисты Уилт Чемберлен, Майкл Джордан, Коби Брайант, Джеймс Харден, Элджин Бэйлор, Рик Бэрри, Леброн Джеймс, Аллен Айверсон и Карим-Абдул-Джаббар.

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«Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с результатом 33-39. «Трэйл Блэйзерс» минимально отстают от «Мемфис Гриззлиз» (33-38) и на две победы опережают ближайших преследователей и «Сан-Антонио Спёрс» (31-38) и «Финикс Санз» (31-39).