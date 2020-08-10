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«Бруклин» установил рекорд сезона НБА

«Бруклин» установил рекорд сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу со счётом 129:120. При этом команде удалось отметиться значимым достижением.

«Нетс» теперь единственная команда в лиге, которая вела в счёте в каждом матче нынешнего сезона.

Лучшей результативностью в составе команды из Нью-Йорка отметился лёгкий форвард Карис ЛеВерт, набравший 27 очков, сделавший четыре подбора и отдавший 13 результативных передач. Второй результат — у защитника Джо Харриса: 25 очков и два подбора. Самым результативным в составе «Клипперс» стал Кавай Леонард, в активе которого 39 очков и два подбора.

Эта победа стала для «Бруклина» второй подряд. «Нетс» после этого матча занимают седьмое место в Восточной конференции и четвёртое — в Атлантическом дивизионе. «Клипперс» — вторые в Западной конференции и также вторые в Тихоокеанском дивизионе.

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