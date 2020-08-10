Определились две первые пары плей-офф НБА

В НБА определились две первые пары первого раунда плей-офф-2020. Первая команда Восточной конференции «Милуоки Бакс» сыграет с восьмой «Орландо Мэджик». Занявший второе место на Востоке «Торонто Рэпторс» встретится с седьмым «Бруклин Нетс». Ранее «Милуоки» и «Торонто» обеспечили себе первые два места в конференции. «Бруклин» гарантировал себе седьмое место по итогам последнего игрового дня регулярного чемпионата, «Орландо» не имеет шансов подняться выше текущей восьмой строчки таблицы.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата продлятся до 14 августа, а уже 17 августа начнутся игры плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.