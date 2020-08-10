Лонзо Болл жёстко высказался в адрес Bleacher Report

Разыгрывающий защитник команды НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл жёстко ответил на публикацию Bleacher Report с его статистикой после возобновления регулярного чемпионата лиги.



Болл после рестарта сезона НБА в среднем набирает 5,6 очка, совершает 5,3 подбора, отдаёт 6,8 результативных передач. При этом точность баскетболиста из-за дуги составляет всего 19%, а с двухочковой дистанции он реализует всего 26%.



«Убедитесь, что вы опубликуете мою ерунду и в следующем году», — написал Лонзо Болл в своём «твиттере», намекнув, что он планирует прибавить в следующем сезоне.



Напомним, ранее Лонзо Болл выступал в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Защитник является вторым номером драфта НБА 2017 года.