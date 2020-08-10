«Реалу» предложили подписать Густаво Айона

Бывшему центровому санкт-петербургского «Зенита» Густаво Аойону предложили вернуться в мадридский «Реал», сообщает Defensa Centrak. В настоящий момент в команде нет лидера, и возвращение Айона могло бы стать хорошим вариантом для клуба, однако мадридцы отклонили этот вариант. В настоящий момент «Реал» по-прежнему рассчитывает на подписание Анте Жижича.
У Жижича есть устная договорённость с «Реалом», однако клуб хочет до подписания контракта закончить эпопею с переходом Факундо Кампаццо в НБА. Тем не менее Густаво Айон может стать планом «Б» для команды Пабло Ласо, если Жижич не дождётся официального предложения «Реала» и подпишет контракт с «Маккаби».
В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги в составе «Зенита», в которых набирал 12,5 очка, а также совершал 5,3 подбора и отдавал 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Айон выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).
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