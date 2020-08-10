Аллен Айверсон: никогда не мечтал играть вместе с Коби и Шаком
Член Зала славы, легенда НБА и «Филадельфии Сиксерс» Аллен Айверсон признался, что никогда не мечтал играть в одной команде с Шакилом О'Нилом или Коби Брайантом.
«Смотрю на многих игроков, которые постоянно меняют команды, и не могу их понять. Мне очень нравятся молодые игроки, которые сейчас выступают в лиге, но я никогда не мог представить себя в одной команде с Шакилом О'Нилом или Коби Брайантом. Это было бы слишком легко. Всегда считал, что не могу просить большего, чем просто играть с четырьмя профессиональными баскетболистами», — приводит слова Айверсона Eurohoops.
Аллен Айверсон выступал в НБА с 1996 по 2010 год. Он 11 раз участвовал в Матчах звёзд НБА и стал самым ценным игроком регулярного чемпионата в 2001 году.
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