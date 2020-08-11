«Филадельфия» потеряла Симмонса до конца сезона, Эмбиид ещё может вернуться в строй

Стала известна судьба двух ключевых травмированных игроков «Филадельфии Сиксерс» — 26-летнего камерунского центрового Джоэла Эмбиида и 24-летнего австралийского форварда Бена Симмонса. Об этом информирует Эдриан Войнаровски в «Твиттере».
Бен Симмонс, получивший травму колена в матче с «Вашингтоном» (107:98), перенёс в Филадельфии операцию по удалению обломков повреждённого хряща в левом коленном суставе и приступил к реабилитации. По прогнозам он выбыл до конца сезона.
Джоэл Эмбиид, не сумевший доиграть встречу с «Портлендом» (121:124) из-за повреждения голеностопа, может вернуться в строй уже в ближайшее время, так как его травма оказалась несерьёзной.
В текущем сезоне Симмонс провёл за «Филадельфию» 57 встреч, в которых в среднем набирал 16,4 очка за игру при 8 передачах и 8,3 подбора. У его одноклубника за 49 матчей статистика выглядит следующим образом: 23,5 очка за игру и 3,1 передачи, а также 11,8 подбора.
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