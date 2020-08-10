«Филадельфия» потеряла Эмбиида из-за травмы

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид не смог доиграть матч с «Портленд Трэйл Блейзерс» из-за повреждения, сообщает ESPN. Главный тренер «Филадельфии» Бретт Браун после матча не смог назвать срок восстановления Джоэла в строй.

Эмбиид получил травму левого голеностопа, неудачно приземлившись после защиты против Уэньина Гэбриэла. Эмбиид провёл на площадке шесть минут, за которые набрал 2 очка, сделал 4 подбора и отдал одну результативную передачу. Ранее травму колена получил форвард «Филадельфии» Бен Симмонс, которому предстоит хирургическое вмешательство.

26-летний камерунский центровой выступает за «Сиксерс» с 2014 года. Эмбиид дважды участвовал в Матчах звёзд НБА.