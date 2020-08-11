Леброн Джеймс прибыл на игру в дерзком внешнем виде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (124:121) в шортах и расстёгнутой рубашке. Джеймс на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото смелого внешнего вида и передал привет «парням в Майами». В 2010-2014 годах Леброн выступал за «Майами Хит», выиграв в составе команды два титула чемпиона НБА.
Фото доступно в «Твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс»
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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