Кайл Кузма объяснил, почему решился на победный бросок через гиганта Бол Бола

Кайл Кузма прокомментировал свой бросок, который принёс победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Денвер Наггетс» — 124:121. Форвард решился на него, несмотря на то что в тот момент ему противостоял высоченный Бол Бол, рост которого составляет 2 метра 18 сантиметров.
«Думаю, что, даже если бы передо мной был Христос, я бы, наверное, всё равно бросил! Для меня это не имеет большого значения. Я делал это много раз на тренировках. Мне доверяют тренеры и товарищи по команде. Мы часто отрабатывали это на тренировках. В девяти случаях из десяти будет бросать Леброн, но сегодня эту роль предоставили мне. Это связано именно с доверием», — цитирует Кузму NBAholics.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
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