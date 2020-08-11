Гомельский объяснил, почему Сабонис после СССР играл в «Вальядолиде», а не в сильном клубе

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему легендарный Арвидас Сабонис с 1989 по 1992 год вынужден был играть в не самом сильном «Вальядолиде».



«Только «Вальядолид» был согласен оплачивать его лечение», — написал Гомельский в своей конференции.



В 1986 году в матче с югославской «Цибоной» Арвидас повредил ахиллово сухожилие. Травма оказалась очень серьёзной, потребовалось лечение в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве. Первый матч финала чемпионата СССР он пропустил, однако позже вернулся на площадку, его «Жальгирис» сумел дважды обыграть ЦСКА и стать чемпионом СССР. Буквально через два месяца на тренировочном сборе у Арвидаса произошёл повторный разрыв сухожилия.

После длительного лечения и рецидива травмы Сабонис прошёл реабилитацию в США. В августе 1988 года он вернулся на родину, где приступил к подготовке к Олимпийским играм.

В 1989 году Сабонису позволили уехать из СССР. Но вместо того, чтобы подписать контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс», он выбрал испанскую лигу, где провёл шесть сезонов. В течение трёх лет Арвидас выступал за «Вальядолид» (1989-1992) и три за «Реал Мадрид» (1992-1995).