«Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах Линча
Руководство «Локомотива-Кубань» заинтересовано в услугах американского центрового Реджи Линча, сообщает Sportando. Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Урания Милан», выступающего в итальянской Серии А2. Показатели баскетболиста составляли 11,3 очка, 6,5 подбора и 2,5 блок-шота.
30 ноября Линчу исполнится 26 лет. В 2018 году он выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. В лиге NCAA он защищал цвета университетов «Иллинойс» и «Миннесота». Профессиональную карьеру Линч начинал в составе таллинского «Калева» в 2018 году.
Напомним, что в межсезонье «Локомотив-Кубань» покинули три игрока сборной России — защитники Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин, а также центровой Владимир Ивлев.
- 11 августа 2020
-
17:58
-
17:37
-
17:26
-
16:56
-
15:46
-
13:53
-
12:26
-
11:19
-
10:04
-
09:35
-
08:37
-
08:24
-
08:17
-
08:07
-
07:59
-
07:40
-
07:30
-
07:03
-
05:46
-
00:57
- 10 августа 2020
-
23:51
-
22:42
-
20:43
-
20:36
-
19:03
-
17:51
-
17:26
-
14:45
-
14:44
-
14:35
-
13:07
-
11:45
-
11:33
-
09:27
-
08:23
Партнерский контент