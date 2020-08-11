«Локомотив-Кубань» заинтересован в услугах Линча

Руководство «Локомотива-Кубань» заинтересовано в услугах американского центрового Реджи Линча, сообщает Sportando. Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Урания Милан», выступающего в итальянской Серии А2. Показатели баскетболиста составляли 11,3 очка, 6,5 подбора и 2,5 блок-шота.

30 ноября Линчу исполнится 26 лет. В 2018 году он выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. В лиге NCAA он защищал цвета университетов «Иллинойс» и «Миннесота». Профессиональную карьеру Линч начинал в составе таллинского «Калева» в 2018 году.

Напомним, что в межсезонье «Локомотив-Кубань» покинули три игрока сборной России — защитники Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин, а также центровой Владимир Ивлев.