Дональд Трамп: как НБА прогнулась перед Китаем — это позор

Президент США Дональд Трамп считает, что НБА всячески угождает Китаю и боится высказываться о нарушениях прав человека в этой стране.



«То, как они угождают Китаю, а также то, как они прогнулись перед ними, это, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше, чем в Китае. Но у нас здесь есть система, которая позволяет не уважать свою систему. И это плохо для них. Слишком плохо для них. Они не ценят то, что у них есть», – приводит слова Трампа Eurohoops.

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил ​​​​​​​Мори спровоцировал конфликт между НБА и деловыми партнёрами лиги в Китае, когда в октябре 2019 года написал в «Твиттере» запись в поддержку протестов в Гонконге, полуавтономном регионе самой густонаселенной страны мира. НБА отстранённо отрегировала на данную ситуацию, пытаясь не испортить отношения с Китаем, одним из важнейших деловых партнёров лиги. Многие игроки и тренеры НБА отказались критически высказываться о Китае.