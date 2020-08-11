Елевич: в следующем сезоне Единой лиги ВТБ мы увидим доминирование трёх клубов

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич считает, что московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и «Зенит» из Санкт-Петербурга будут доминировать в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Не снимаю со счетов, конечно, УНИКС и „Локомотив-Кубань“, но в следующем сезоне Единой лиги, думаю, мы увидим доминирование трёх клубов: ЦСКА, „Химок“ и „Зенита“. Достаточно посмотреть на их приобретения, они явно сильнее остальных и будут задавать тон на внутреннем уровне. Интересно, что с „Автодором“ будет. Мне совсем не нравится тренерская чехарда в Саратове. Хотя я уважаю президента „Автодора“ Владимира Родионова, который содержит всё это непростое хозяйство там», — приводит слова Елевича «Р-Спорт».