Главный тренер сборной Грузии высказался о переходе Шенгелии в ЦСКА

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Илиос Зурос защитил форварда национальной команды Торнике Шенгелию, который подвергся травле на родине, после того как принял решение продолжить карьеру в ЦСКА.
«Спорт объединяет. Это что-то совершенно далёкое от политики. Шенгелия из тех спортсменов, кто отдают за родину душу. Выиграв титул с „Басконией“, он тут же надел на спину флаг Грузии. Менее чем через час после того триумфа написал мне, что хочет пережить такие же моменты с национальной командой. Он патриот, и это даже не обсуждается.
Он больший патриот, чем кто-либо. Для Грузии большое преимущество, что он сражается на высшем уровне. Так что у меня нет негативных комментариев против человека, кто представляет свою страну по всему миру наилучшим образом. Спорт должен объединять, и политика не должна быть вовлечена", — приводит слова Зуроса Eurohoops.
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