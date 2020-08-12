61 очко Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Даллас»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Флорида, США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 134:131.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, показавший выдающийся результат — 61 очко. Второй показатель у Кармело Энтони — 26 очков и 8 подборов. У «Далласа» самым результативным стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, набравший 36 очков и сделавший 6 подборов. Второй — сербский разыгрывающий Лука Дончич, в активе которого 25 очков и 8 подборов.