61 очко Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Даллас»
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (Флорида, США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 134:131.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, показавший выдающийся результат — 61 очко. Второй показатель у Кармело Энтони — 26 очков и 8 подборов. У «Далласа» самым результативным стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, набравший 36 очков и сделавший 6 подборов. Второй — сербский разыгрывающий Лука Дончич, в активе которого 25 очков и 8 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 01:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 134
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Порзингис - 36, Дончич - 25, Хардуэй-младший - 24, Финни-Смит - 15, Бёрк - 12, Клебер - 12, Джексон - 2, Кидд-Гилкрист - 2, Марьянович - 2, Райт - 1, Cleveland, Reaves, Бареа, Карри, Ли, Пауэлл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 61, Энтони - 26, Коллинс - 11, Трент-мл. - 11, Макколлум - 8, Уайтсайд - 8, Нуркич - 6, Хезонья - 3, Адамс, Габриэль, Литтл, Оар, Саймонс
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