«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Пеликанс» без Уильямсона проиграли «Сакраменто»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 126:113.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Брук Лопес, который набрал 24 очка. Стерлинг Браун записал в свой актив 23 очка. В «Вашингтоне» самыми результативными стали Иш Смит и Руи Хатимура, набравшие по 19 очков за матч.
В другом матче «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра прошла на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 112:106. В составе «Портленда» матч пропускал Зайон Уильямсон.
НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 20, Смит - 19, Робинсон - 15, Брайант - 13, Бонга - 10, Пасечникс - 10, Браун - 9, Скофилд - 7, Вагнер - 6, Ютофф - 3, Уильямс - 1, Грант, Маинми, Мэтьюз, Напьер
Милуоки Бакс: Лопес - 24, Браун - 23, Мейсон - 19, Адетокунбо - 12, Уилсон - 11, Коннотон - 10, Адетокунбо - 8, Лопес - 8, Хилл - 5, Ильясова - 3, Корвер - 3, Бледсо, Дивинченцо, Миддлтон, Мэттьюз, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Барнс - 25, Богданович - 16, Бьелица - 13, Джайлс - 12, Паркер - 12, Хилд - 11, Джозеф - 8, Лень - 6, Феррелл - 6, Джеффрис - 3, Brewer, Guy, Багли III, Бэйзмор, Джеймс, Фокс, Холмс
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 21, Джексон - 18, Болл - 16, Мур - 14, Александер-Уолкер - 9, Хэйс - 9, Торнвелл - 7, Мелли - 5, Уильямс - 4, Харт - 3, Ингрэм, Редик, Уильямсон, Фэйворс, Холидэй, Читэм
- 12 августа 2020
-
07:17
-
06:52
-
04:59
-
02:50
-
00:49
-
00:35
- 11 августа 2020
-
23:29
-
23:19
-
22:27
-
22:13
-
21:48
-
20:47
-
19:28
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:20
-
18:12
-
17:58
-
17:37
-
17:26
-
16:56
-
15:46
-
13:53
-
12:26
-
11:19
-
10:04
-
09:35
-
08:37
-
08:24
-
08:17
-
08:07
-
07:59
-
07:40
-
07:30
Партнерский контент