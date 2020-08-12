«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Пеликанс» без Уильямсона проиграли «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 126:113.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Брук Лопес, который набрал 24 очка. Стерлинг Браун записал в свой актив 23 очка. В «Вашингтоне» самыми результативными стали Иш Смит и Руи Хатимура, набравшие по 19 очков за матч.

В другом матче «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра прошла на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 112:106. В составе «Портленда» матч пропускал Зайон Уильямсон.