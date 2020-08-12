Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Пеликанс» без Уильямсона проиграли «Сакраменто»

«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Пеликанс» без Уильямсона проиграли «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Реюньоне на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 126:113.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Брук Лопес, который набрал 24 очка. Стерлинг Браун записал в свой актив 23 очка. В «Вашингтоне» самыми результативными стали Иш Смит и Руи Хатимура, набравшие по 19 очков за матч.

В другом матче «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра прошла на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 112:106. В составе «Портленда» матч пропускал Зайон Уильямсон.

НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 20, Смит - 19, Робинсон - 15, Брайант - 13, Бонга - 10, Пасечникс - 10, Браун - 9, Скофилд - 7, Вагнер - 6, Ютофф - 3, Уильямс - 1, Грант, Маинми, Мэтьюз, Напьер
Милуоки Бакс: Лопес - 24, Браун - 23, Мейсон - 19, Адетокунбо - 12, Уилсон - 11, Коннотон - 10, Адетокунбо - 8, Лопес - 8, Хилл - 5, Ильясова - 3, Корвер - 3, Бледсо, Дивинченцо, Миддлтон, Мэттьюз, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
12 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Барнс - 25, Богданович - 16, Бьелица - 13, Джайлс - 12, Паркер - 12, Хилд - 11, Джозеф - 8, Лень - 6, Феррелл - 6, Джеффрис - 3, Brewer, Guy, Багли III, Бэйзмор, Джеймс, Фокс, Холмс
Нью-Орлеан Пеликанс: Окафор - 21, Джексон - 18, Болл - 16, Мур - 14, Александер-Уолкер - 9, Хэйс - 9, Торнвелл - 7, Мелли - 5, Уильямс - 4, Харт - 3, Ингрэм, Редик, Уильямсон, Фэйворс, Холидэй, Читэм
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020