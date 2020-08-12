Стив Керр предположил, насколько успешным был бы Майкл Джордан в современной НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что его бывший одноклубник по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан доминировал бы в современной НБА.

«Команда „Чикаго“ была создана для игры в сегодняшней НБА. Сейчас исполняют больше трёхочковых бросков, но я думаю, что та команда была бы способна справиться с вызовом. Всё дело в универсальности, которая нужна для выполняния защитной работы в современной лиге. Если вы выпустите на площадку Рона Харпера, Майкла Джордана, Скотти Пиппена, Тони Кукоча и Денниса Родмана, это будет защита уровня 2020 года. Эти пять парней могут закрыть любого соперника. Что касается нападения, тогда никто не мог сдержать Майкла Джордана. Сегодня об этом можно было бы только мечтать, учитывая большую свободу на площадке и изменение правил», — приводит слова Керра Essentially Sports.