Реджи Миллер дал лаконичный совет Зайону Уильямсону, как стать лучше за межсезонье

Бывшая суперзвезда НБА, а ныне телеаналитик Реджи Миллер дал короткий совет одному из лучших новичков лиги Зайону Уильямсону из «Нью-Орлеан Пеликанс», как прибавить в межсезонье. По мнению эксперта, проблема баскетболиста заключается в лишнем весе.



«Ему нужно сбросить 30 фунтов (13, 61 килограмма). Он слишком тяжёлый», — цитирует Миллера журналист Стефан Бонди в «Твиттере».



Ранее НБА включила Уильямсона в число номинантов на приз лучшему новичку сезона. В число претендентов помимо игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» вошли Джа Морант («Мемфис Гриззлиз) и Кендрик Нанн («Майами Хит»).



Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (115:130) Зайон установил уникальное достижение для «Пеликанс». По итогам встречи он набрал 24 очка и стал первым игроком-новичком в истории франшизы, кто забрасывал более 80% бросков и набрал не менее 24 очков за игру в дебютном сезоне.