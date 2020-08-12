Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Реджи Миллер дал лаконичный совет Зайону Уильямсону, как стать лучше за межсезонье

Реджи Миллер дал лаконичный совет Зайону Уильямсону, как стать лучше за межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Бывшая суперзвезда НБА, а ныне телеаналитик Реджи Миллер дал короткий совет одному из лучших новичков лиги Зайону Уильямсону из «Нью-Орлеан Пеликанс», как прибавить в межсезонье. По мнению эксперта, проблема баскетболиста заключается в лишнем весе.

«Ему нужно сбросить 30 фунтов (13, 61 килограмма). Он слишком тяжёлый», — цитирует Миллера журналист Стефан Бонди в «Твиттере».

Ранее НБА включила Уильямсона в число номинантов на приз лучшему новичку сезона. В число претендентов помимо игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» вошли Джа Морант («Мемфис Гриззлиз) и Кендрик Нанн («Майами Хит»).

Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (115:130) Зайон установил уникальное достижение для «Пеликанс». По итогам встречи он набрал 24 очка и стал первым игроком-новичком в истории франшизы, кто забрасывал более 80% бросков и набрал не менее 24 очков за игру в дебютном сезоне.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020