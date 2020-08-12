Калатес высказался о переходе в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Ник Калатес прокомментировал свой переход в состав каталонского клуба.
«Я рад быть частью этого клуба, который находится на высочайшем уровне и стремиться поскорее начать сезон. Я хотел приехать в тренировочный лагерь как можно раньше, чтобы потренироваться с товарищами по команде и найти больше командной химии.
Шарунас Ясикявичюс пришёл в команду с большим количеством энергии, он рад быть здесь. Я тоже счастлив стать частью этой команды. Мне нравится „Палау Блауграна“, я надеюсь, что скоро сюда смогут вернуться болельщики и будут смотреть за игрой на трибунах, а мы сможем дать им хороший сезон», — приводит слова Ника Калатеса AS.
Калатес выступал в России, защищая цвета «Локомотива-Кубань» в сезоне-2012/2013. В Единой лиге ВТБ Ник в среднем набирал по 14,1 очка за игру.
В составе «Панатинаикоса» Ник становился чемпионом Евролиги в 2011 году, а в составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году. Ранее сообщалось, что Калатес может пополнить ряды ЦСКА.
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